Alitalia: Ue, neutri su proprietà ma vigili concorrenza

BRUXELLES - "Noi siamo neutrali sulla proprietà" di Alitalia, "può essere pubblica o privata, non spetta a noi decidere", ma "quello che a noi preoccupa è la concorrenza" e "se una società è concorrenziale in modo equo".

Così la commissaria Ue alla concorrenza Margarethe Vestager a chi le chiedeva delle intenzioni ventilate dalla Lega. "Noi vogliamo che un'azienda non solo sopravviva ma prosperi perché piace ai consumatori e non perché lo stato paga con i soldi dei contribuenti per tenerla in vita", ha sottolineato Vestager.