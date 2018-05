Interrail: online portale Ue per biglietti gratis a 18enni

BRUXELLES - I neodiciottenni europei possono cominciare a preparare i bagagli. Da oggi é online il sito dedicato alla nuova iniziativa comunitaria 'DiscoverEU' che, sulla falsariga del programma Interrail, quest'estate offrirà a 15mila fortunati un biglietto gratuito per viaggiare fino a 30 giorni in massimo quattro paesi diversi dell'Unione.

Qui i giovani cittadini europei potranno trovare tutte le indicazioni per partecipare all'iniziativa e i metodi di selezione adottati dalla Commissione Ue. Le candidature dei nati fra il 2 luglio 1999 e il primo luglio 2000 (inclusi) potranno essere inviate dal mezzogiorno del 12 giugno fino al mezzogiorno del 26 giugno, per partire tra il 9 luglio e il 30 settembre. Un secondo round di candidature sarà aperto nella seconda metà del 2018, permettendo così di far viaggiare fino a 30mila giovani.