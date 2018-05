Ue: Juncker, non seguire opinione pubblica, ma ispirarla

BRUXELLES - "Meglio non seguire le opinioni pubbliche in ogni loro capriccio, che è quello che si fa in Europa. Bisogna cercare di ispirarle". Così il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, al dibattito organizzato in occasione del sessantesimo anniversario del Comitato europeo economico e sociale.

"Anche i partiti tradizionali - ha detto - rischiano di essere vinti dal vento populista. Se seguono populisti e demagoghi, finiscono per diventare populisti e demagoghi a loro volta, e i cittadini voteranno per l'originale. Occorre imparare di nuovo a dire la verità ai cittadini. Non bisogna seguire le opinioni pubbliche, ma bisogna cercare di ispirarle".

Parlando poi del futuro dell'Unione e dell'uscita dagli anni della crisi, Juncker ha affermato: "Il vento c'è, ma non ci sono le vele. Un vecchio detto cinese dice che è il vento a dare la direzione. Abbiamo il vento, ma non abbiamo abbastanza vele".