41 undersecretaries, Renzi team confirmed (2)

Rome, December 29 - The cabinet on Thursday named 41 deputy ministers and undersecretaries, confirming the team of previous premier Matteo Renzi. Enrico Zanetti has stepped down as economy undersecretary, David Faraone has moved from education to health and Vito De Filippo has gone the other way. Zanetti quit because his SC-ALA group did not get any ministers. Here is the list: - Cabinet Maria Teresa Amici, Gianclaudio Bressa, Sandro Gozi, Luciano Pizzetti, Angelo Rughetti e Maria Elena Boschi - Foreign ministry Vincenzo Amendola, Benedetto Della Vedova, Mario Giro - Interior Gianpiero Bocci, Filippo Bubbico, Domenico Manzione - Justice Federica Chiavaroli, Cosimo Maria Ferri, Gennaro Migliore - Defence Gioacchino Alfano, Domenico Rossi - Economy Pier Paolo Baretta, Luigi Casero, Paola De Micheli, Enrico Morando - Industry Teresa Bellanova, Antonio Gentile, Antonello Giacomelli, Ivan Scalfarotto - Agriculture Giuseppe Castiglione, Andrea Olivero - Environment Barbara Degani, Silvia Velo - Transport Umberto Del Basso De Caro, Riccardo Nencini, Simona Vicari - Labour Franca Biondelli, Luigi Bobba, Massimo Cassano - Education Vito De Filippo, Angela D'Onghia, Gabriele Toccafondi - Culture Dorina Bianchi, Ilaria Borletti Buitoni, Antimo Cesaro - Health Davide Faraone.