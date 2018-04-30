Milan
Man hits elderly woman over head with bottle
In Milan
30 Aprile 2018
Milan, April 30 - A 34-year-old Sierra Leone national on Sunday hit an elderly woman over the head with a bottle after a row in central Milan. The 79-year-old pensioner was taken to hospital with a slight bruise.
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