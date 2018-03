Pasqua: sciopero negozi in tre regioni

ROMA, 27 MAR - Sciopero a Pasqua, contro le aperture dei negozi nei giorni di festa: a proclamarlo Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil in Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Le iniziative sono decise a livello regionale. In particolare in Emilia Romagna le tre sigle si rivolgono ai dipendenti dei centri commerciali perché "non lavorino per Pasqua e Pasquetta". In Toscana e Lazio, lo sciopero riguarda tutto il commercio, dai supermercati ai negozi di abbigliamento, per domenica 1 aprile e lunedì 2 aprile. "Le aperture indiscriminate non hanno portato vantaggi, è aumentata solo la precarietà", si legge nel volantino dei sindacati toscani: "La festa non si vende. Il commercio non è un servizio essenziale". La richiesta, quindi, come dicono Filcams, Fisascat e Uiltucs dell'Emilia-Romagna, di riprendere la discussione in Parlamento "per una nuova regolamentazione delle aperture commerciali". Le tre sigle di Roma e del Lazio hanno intanto già proclamato lo sciopero anche per il 25 aprile e il primo maggio prossimi.