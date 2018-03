A Hitachi Reggio commessa da 50 milioni

REGGIO CALABRIA, 13 MAR - Hitachi Rail Italy ha firmato un contratto per una nuova commessa da 50 milioni di euro con la città di Copenaghen per la la fornitura di 8 treni driverless per le linee M1 e M2 della metropolitana della capitale danese. "Lo stabilimento Hitachi di Reggio - ha commentato il sindaco Giuseppe Falcomatà - si conferma un'eccellenza produttiva a livello internazionale della quale la città deve essere orgogliosa. La nuova commessa è l'ennesima conferma delle enormi qualità messe in campo dagli stabilimenti Hitachi, una realtà produttività straordinaria che il mondo intero ci invidia e che nella nostra città si avvale di risorse professionali, per la stragrande maggioranza reggine, capaci di confezionare tecnologie avanzatissime e macchine all'avanguardia". "Nelle scorse settimane - prosegue - ho avuto modo di visitare nuovamente lo stabilimento reggino toccando con mano gli investimenti prodotti da Hitachi che hanno reso il polo industriale di Torre Lupo un vero e proprio gioiellino di tecnologia".