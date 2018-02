Powell, ulteriori graduali rialzi tassi

NEW YORK, 27 FEB - Il presidente della Fed, Jerome Powell, si attende "ulteriori graduali aumenti dei tassi di interesse". Lo afferma al suo esordio in Congresso. La volatilità non pesa molto sulle prospettive dell'economia americana che resta solida, ha aggiunto, sottolineando che l'inflazione è "bassa e stabile" ma salirà al 2%.