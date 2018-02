Borsa: Milano rallenta dopo avvio

MILANO, 27 FEB - Piazza Affari rallenta dopo l'avvio in rialzo. Il Ftse Mib è piatto a 22.702 punti. Corrono Poste andate incontro a un stop al rialzo grazie al piano strategico al 2020 che prevede investimenti per 2,8 miliardi, l'obiettivo di un utile netto in crescita media l'anno del 13%, a 1,2 miliardi nel 2022, e dividendi generosi. In calo Pirelli che perde l'1,6%, dopo i conti positivi che hanno superato le attese, Luxottica cede l'1,2%, nonostante i conti del 2017 che hanno fatto registrare un anno record per i risultati ed il dividendo. In terreno negativo Leonardo che lascia sul terreno il 2%. Marcia in rialzo Creval, alle prese con l'aumento di capitale, che guadagna il 3,3% ed i diritti del 61%, e Banca Carige (+2,3%). In terreno positivo anche le altre banche con Bper che guadagna lo 0,9%, Unicredit lo 0,6% e Ubi lo 0,4%. In controtendenza Mps che cede lo 0,5%.