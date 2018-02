Borsa: Asia contrastata, frena la Cina

MILANO, 27 FEB - Borse asiatiche contrastate con la Cina che frena e Tokyo che chiude in terreno positivo. Gli investitori guardano alle mosse della Federal Reserve relativamente alla tempistica sul rialzo dei tassi di interesse. Tokyo ha concluso le contrattazioni guadagnando l'1,07% spinta dal settore elettronico e automobilistico. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a un livello di 106,80, e sull'euro a 131,70. In negativo le Borse cinesi con Shanghai che cede l'1,13% e Shenzhen lo 0,34%. Lo yuan si rafforza per il terzo giorno di fila sul dollaro. Male anche Hong Kong che cede lo 0,48%, Mumbai lo 0,27 mentre Seul è piatta. Giornata ricca sul fronte macroeconomico. Dagli Usa in arrivo i dati sulla fiducia dei consumatori, la bilancia commerciale e le vendite di nuove case. In Europa la fiducia dei consumatori, dell'industria e dei servizi. In Italia la fiducia dei consumatori, bilancia commerciale e l'indice di fiducia delle imprese.