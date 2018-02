Moncler: ricavi 2017 +17%, utile +27%

MILANO, 26 FEB - Ricavi consolidati a 1.193,7 milioni, (+17% a tassi di cambio costanti, +15% a tassi correnti). Utile netto a 249,7 milioni (+27%, con un'incidenza sui ricavi del 20,9%). Cassa Netta a 304,9 milioni al 31 dicembre 2017, rispetto ai 105,8 milioni al 31 dicembre 2016. Sono i principali dati economici del bilancio 2017 approvati dal Cda di Moncler. I ricavi dei negozi aperti da almeno 12 mesi sono aumentati del 14%. "Credo che una crescita a doppia cifra di tutti i principali indicatori economici ed una generazione di cassa di Euro 200 milioni, confermino ancora una volta la grande forza di Moncler e la validità della nostra strategia" ha detto il presidente ed ad Remo Ruffini. Proposto un dividendo di 0,28 euro per azione, pari a complessivi 70,8 milioni (18 centesimi per azione nel 2016, per complessivi 45 milioni di euro).