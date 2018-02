Luxottica: utile record a un miliardo

MILANO, 26 FEB - Il 2017 per Luxottica è stato un anno record con utile netto reported a 1.038 milioni (+22% a cambi correnti) e un utile netto rettificato di 970 milioni (+10%), ricavi a 9,15 miliardi (+0,8%) e un dividendo di 1,01 euro. La generazione di cassa è anch'essa a livelli massimi (1.028 milioni) con un outlook positivo per il 2018 con "risultati ancora in crescita". In particolare i ricavi dell'anno in corso cresceranno tra il 2 e il 4% a cambi costanti mentre nel 2017 l'utile operativo 'reported' è stato di 1.301 milioni (-1,3% a cambi costanti e -3,3% a cambi correnti). "Confermiamo che il 2018 sarà un anno di ulteriore crescita, nel quale continueremo a investire per rafforzare il nostro business in tutti i mercati: ci stiamo preparando a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia assieme ai partner francesi di Essilor", commenta Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente esecutivo di Luxottica.