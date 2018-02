JPMorgan: anche una donna per dopo Dimon

NEW YORK, 26 FEB - Marianne Lake e' una delle papabili candidate a sostituire Jamie Dimon alla guida di JPMorgan. La 48enne chief financial officer della banca e' una delle donne piu' potenti a Wall Street ed e' - riporta il Wall Street Journal - nella lista dei papabili successori di Dimon da anni. Se Lake fosse nominata si tratterebbe di una scelta storica: sarebbe la prima donna amministratore delegato di una delle maggiori banche americana. Lake è già un modello per le donne nell'industria finanziaria, per l'essere una ragazza madre con tre figli.