Amazon: Pmi italiane 350 mln vendite

ROMA, 26 FEB - Le aziende italiane che vendono su Amazon Marketplace hanno raggiunto la cifra record di export di oltre 350 milioni nel 2017. Oltre 10 mila imprese italiane vendono su questa piattaforma e oltre un terzo esporta i prodotti soprattutto in Europa e alcune anche in tutto il mondo. Lo afferma Amazon in una nota in cui afferma che "per aiutare le piccole e medie imprese ad esportare i loro prodotti, Amazon ha creato una serie di strumenti di supporto e di servizi come la spedizione e la distribuzione a livello globale e la gestione del customer service nella lingua locale. Ogni anno Amazon traduce anche centinaia di milioni di schede prodotto, consentendo di vendere a livello internazionale con un minimo sforzo".