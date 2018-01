Pedaggi A24-A25, sconti per pendolari

ROMA, 9 GEN - Sconti fino al 20 per cento per i pendolari, coperti da risorse regionali e nazionali, e un Piano economico per l'autostrada di cinque anni che permetta di calmierare le tariffe‎in modo strutturale, grazie a una contribuzione pubblica per la messa in sicurezza della infrastruttura, ora a rischio sismico. Sono le soluzioni per l'aumento dei pedaggi dell'A24-25 illustrate dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio dopo un tavolo con i governatori di Lazio e Abruzzo.