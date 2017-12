Borsa: Milano conclude in calo con Fca

MILANO, 28 DIC - Pochi spunti in Borsa a Milano, tendenzialmente debole come gli altri listini europei, con Piazza Affari che comunque si conferma la migliore nel complesso nell'anno (+15%), seguita da Zurigo (+14,4%) e Francoforte (+13%): nella seduta l'indice Ftse Mib ha segnato un calo finale dello 0,36% a 22.120 punti, l'Ftse All share un ribasso dello 0,27% a quota 24.475. Tra i titoli principali, il peggiore è stato Fca, che ha chiuso in calo dell'1,68% anche per i richiami in Cina e negli Stati Uniti. Deboli Intesa (-0,99%), Enel (-0,95%) e Tenaris, sceso dello 0,90%, mentre hanno spiccato i rialzi di Bper (+2,7%) e di Banco Bpm (+2%) quest'ultima anche sull'onda del superamento dei requisiti patrimoniali della Bce. Inverte la rotta poi Carige (+1,2%). Nel paniere a minore capitalizzazione, bene Falck Renewables (+4,3%) con Industria e Innovazione che ha invece ceduto il 4,7%.