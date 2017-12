Banche: Casini, un mese per testo finale

ROMA, 27 DIC - "Il clima è stato positivo e speriamo in bene perchè credo che davanti a tanti risparmiatori in condizioni di difficoltà, avere un documento che abbia almeno un impianto di soluzione e proposte unitarie sia positivo. Vediamo se ci riusciamo". Così il presidente della commissione di inchiesta sulle banche, Pierferdinando Casini a conclusione della riunione di oggi dell'ufficio di presidenza della Commissione. Da quanto si apprende la prossima riunione dell'ufficio di presidenza sarà tra l'8 e il 13 gennaio, con l'obiettivo di arrivare al 27 gennaio con un testo conclusivo. Tra le proposte sul tavolo per arrivare ad un documento finale c'è l'istituzione di una procura contro i reati finanziari, la tutela dei risparmiatori, norme più stringenti contro le 'porte girevoli', norme contro il conflitto d'interesse. Alla relazione finale, in base a quanto spiegato, dovrebbe esserci poi allegato "un documento in appendice al documento stesso per cercare di scorporare ciò che divide".