Borsa: Tokyo, chiusura poco variata

TOKYO, 27 DIC - La Borsa di Tokyo chiude le contrattazioni poco variata, sulla scia degli indici azionari a Wall Street, in un contesto di scambi ridotti per via delle festività. L'indice Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,08% a quota 22.911,21. Sul fronte delle valute lo yen si mantiene stabile, scambiando a un valore di 113,10 sul dollaro, e a 134,40 sull'euro.