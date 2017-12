In 2018 in scadenza 184 mld titoli Stato

ROMA, 22 DIC - "Nel 2018 arriveranno a scadenza, escludendo i BOT, titoli per un totale complessivo di circa 184 miliardi di euro, di cui 3 miliardi del programma estero. Si tratta di un importo inferiore di circa 30 miliardi di euro rispetto al volume di scadenze per il 2017 in essere a fine 2016". E' quanto si legge nelle 'Linee guida della gestione del debito pubblico' pubblicate dal Tesoro, che sottolinea come sia "prevedibile che nel 2018 si assista ad una contestuale riduzione dei volumi di titoli a medio-lungo termine complessivamente offerti al mercato". Per quanto riguarda i Bot, "i volumi in emissione saranno sostanzialmente in linea con le scadenze dell'anno, ma non è escluso che possano essere lievemente superiori per tener conto delle condizioni di mercato e per la gestione di potenziali squilibri di cassa di breve termine. In ogni caso, la quota dei Bot a fine 2018 sullo stock dei titoli di Stato continuerà ad essere estremamente contenuta e in linea quindi con quella del 2017 (circa 5,6%).