Alcoa: ministro Calenda a Portovesme

PORTOVESME (SULCIS), 22 DIC - "La mia visita qui non è per festeggiare, questo lo faremo quando sarà tutto finito, quando tutti gli investimenti saranno fatti e le persone riassunte, ma oggi ribadisco che sono qui in segno di rispetto nei loro confronti". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda al suo arrivo nello stabilimento Alcoa a Portovesme, dove i lavoratori sono ancora in presidio in attesa del passaggio a Sider Alloys. "Oggi firmiamo l'accordo di programma, il pre contratto è stato fatto per la cessione dello stabilimento". A salutare l'arrivo dell'esponente del Governo circa 200 lavoratori che lo hanno applaudito a lungo e lo hanno bonariamente accerchiato per stringergli la mano, poco prima di entrare nella tenda del presidio e parlare con i rappresentanti sindacali. Con il ministro vi sono anche il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.