Gvc compra Ladbrokes, gigante scommesse

ROMA, 22 DIC - La multinazionale delle scommesse Gvc (che già controlla piattaforme di gioco online come Partypoker e Sportingbet) ha raggiunto un accordo per acquisire il bookmaker inglese Ladbrokes Coral per circa 4 miliardi di sterline (4,5 miliardi di euro), dando vita così a un nuovo gigante del settore. Gli azionisti di Ladbrokes Coral riceveranno fino a 207,2 pence per azione, vale a dire il 19% in più rispetto alla chiusura di Borsa di ieri.