Carige: a Malacalza inoptato per 25 mln

MILANO, 22 DIC - Malacalza Investimenti ha sottoscritto azioni inoptate dell'aumento di capitale di banca Carige per 25 milioni di euro. Lo comunica l'istituto ligure in una nota. Altre azioni inoptate per un controvalore di 119,9 milioni di euro saranno allocate da Equita Sim agli altri investitori che si sono impegnati a sottoscrivere l'inoptato della ricapitalizzazione. Malacalza aveva la facoltà di rilevare l'inoptato fino a 69,5 milioni di euro.Sottoscrivendo l'inoptato dell'aumento di capitale di Banca Carige per 25 milioni di euro, Malcalza Investimenti ha aumentato la sua partecipazione in Banca Carige di una quota pari a circa il 5% del capitale. La partecipazione della holding della famiglia piacentina in Carige si dovrebbe attestare dunque attorno il 22,5% del capitale. Malacalza Investimenti aveva la facoltà di salire fino al 28%,