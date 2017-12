Petrolio: resta sopra 58 dollari

ROMA, 22 DIC - Quotazioni del petrolio in lieve calo ma con il greggio Wti che resta ancora sopra il livello dei 58 dollari al barile;sul mercato after hour di New York i contratti con scadenza a febbraio cedono 16 centesimi a 58,20 dollari al barile. Il Brent 13 centesimi a 64,77 dollari.