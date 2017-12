Gb: frena occupazione, -56.000 posti

ROMA, 13 DIC - Frena l'occupazione in Gran Bretagna. Nel trimestre agosto-ottobre sono stati persi 56.000 posti di lavoro registrando il calo più forte da due anni e mezzo. Il dato - comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica, é peggiore rispetto alle stime degli economisti che avevano preventivato un calo di 40.000 unità. Il tasso di disoccupazione, sempre nel trimestre, è rimasto fermo al 4,3%, sui livelli minimi da 42 anni, ma solo per effetto dell'aumento degli inattivi di 115.000 unità. Se si considera il solo mese di ottobre, il tasso di disoccupazione risulta in rialzo al 4,4% dal 4,2 di settembre. Inizia a vedersi intanto una ripresa dei salari, con un tasso annuo in rialzo del 2,3% e se si includono i bonus l'aumento è del 2,5%. E' il livello più alto dell'anno, ma comunque inferiore al tasso d'inflazione che viaggia tuttora al 3,1%.