Pensionati e fisco, sfida a Portogallo

CAGLIARI, 13 DIC - Il modello è quello del Portogallo: sostenere il trasferimento in Sardegna di pensionati del settore privato provenienti da Paesi europei che abbiano una imposizione fiscale simile a quella italiana (Austria, Germania, Francia, Svezia e Svizzera), sfruttando le convenzioni internazionali già sottoscritte per arginare lo spopolamento nelle zone interne, ma non solo. Il beneficiario pagherebbe così meno imposte sulla propria pensione estera (carico fiscale ridotto dal 35 al 9%) e con i risparmi sarebbe in grado di acquistare una casa in Sardegna e di ottenere ulteriori servizi strettamente connessi alle esigenze legate alla nuova residenza. La fiscalità di vantaggio dovrebbe essere estesa a tutti i paesi dell'interno per combattere la fuga degli abitanti. La proposta arriva da un piccolo paese sardo, Bitti, in provincia di Nuoro.