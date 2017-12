P.A:Rete imprese, burocrazia costa 33mld

ROMA, 13 DIC - "La burocrazia è una vecchia malattia: i conti annuali per gli adempimenti delle micro e piccole imprese assommano a circa 33 miliardi, 8 mila euro per ogni impresa". A lanciare l'allarme è il presidente di Rete imprese Italia, Carlo Sangalli, presentando una ricerca sui costi della P.A. Uno studio che rileva come il settore più colpito sia quello della ristorazione e dei pubblici esercizi (in media oltre 11 mila euro). Ecco che, si legge, "l'eccesso di adempimenti riduce il profitto lordo del 39%". Per Sangalli "è un prezzo che nessuna impresa merita di pagare".