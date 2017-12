Industria: sale produzione ottobre +0,5%

ROMA, 13 DIC - A ottobre 2017, l'indice della produzione industriale torna a crescere (dopo la flessione in termini congiunturali del mese precedente) registrando un aumento dello 0,5% rispetto a settembre e del 3,1% su ottobre 2016 nei dati corretti per gli effetti di calendario. Lo rileva l'Istat aggiungendo che a trainare la crescita sull'anno è il "rilevante" aumento della produzione di beni strumentali (+5,2%), bene anche quelli di consumo (+3,5%) e gli intermedi (+3,2%), mentre l'energia segna una "lieve" flessione (-4%). In netta ripresa la produzione italiana di autoveicoli che a ottobre aumenta dell'11,7% (nei dati corretti per gli effetti di calendario) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nell'insieme dei primi 10 mesi dell'anno in corso lo stesso dato segna invece una crescita dell'8,7% rispetto a ottobre 2016.