Professioni, 33.750 euro reddito 2016

ROMA, 13 DIC - Nel 2016 il reddito medio dei professionisti iscritti all'Adepp (Associazione degli Enti previdenziali privati) è stato pari a "33.750 euro", con una flessione dello 0,60% rispetto all'anno precedente (nel 2009 le entrate medie delle varie categorie ammontavano ad oltre 38.000 euro). A renderlo noto l'Adepp nel VII Rapporto sulla previdenza privata, in cui si mette in luce come la "decrescita" dei guadagni, "iniziata nel 2010, abbia pesantemente inciso sul sistema professionale italiano": tale diminuzione ha fatto scendere il reddito medio, "tra il 2010 e il 2015, di circa l'11%".