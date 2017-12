Nestlè incontrerà ex dipendenti Perugina

PERUGIA, 12 DIC - La Nestlè incontrerà il gruppo di ex dipendenti che hanno proposto di costituire una cooperativa sul modello del 'workers buy out', con cui attivare alcune produzioni a marchio Perugina. Lo ha reso noto la stessa azienda. La Nestlè - è detto in una sua nota - ha aderito così alle sollecitazioni del vice ministro on. Teresa Bellanova. L'incontro con il gruppo degli ex dipendenti è stato fissato per venerdì 15 dicembre. In quella sede il gruppo ascolterà le loro proposte.