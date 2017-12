Mediaset: bene Borsa in attesa Vivendi

MILANO, 12 DIC - L'ipotesi di un accordo tra Mediaset e Vivendi si rincorrono nelle sale operative di Borsa, che premia alternativamente i due titoli: in questa seduta è stata la volta del Biscione, che ha chiuso in rialzo dell'1,5% a a 3,35 euro dopo aver toccato un massimo di giornata a 3,41. La corrente di acquisti ha portato il recupero complessivo di Mediaset quasi al 20% rispetto a metà novembre, quando erano tornate le ricostruzioni sulla possibile intesa. Tranquilla Vivendi a Parigi con una chiusura piatta, ma alla vigilia era stato il gruppo francese a correre, vicino ai massimi degli ultimi due anni e mezzo. A muovere i listini resta soprattutto il calendario: non tanto l'assemblea del Biscione di venerdì per la blindatura delle regole di nomina del Cda, quanto l'udienza di martedì prossimo al Tribunale di Milano sulle cause intentate da Mediaset e Fininvest per il mancato acquisto di Premium da parte dei francesi, che ora stanno pensando anche a un ruolo per il Biscione nella joint venture Tim-Canal+.