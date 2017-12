Borsa:Milano chiude positiva,male banche

MILANO, 12 DIC - La Borsa di Milano (+0,16%) archivia la seduta in rialzo in linea con gli altri listini europei. Gli investitori attendono la riunione di domani della Fed americana e quella della Bce prevista per il 14 dicembre. Il Ftse Mib ha risentito delle perdite delle banche ed ha fatto registrare un rialzo inferiore rispetto alle altre piazze del Vecchio Continente. In fondo al listino Bper che cede il 3,49%. Male anche Ubi (-3%), nonostante la precisione della banca dopo il pressing della Bce per gli Npl; Banco Bpm (-2,21%), Unicredit (-1,02%), nel giorno del Capital Markets day a Londra; ed Mps (-0,36%). I titoli legati al settore del gas risentono di riflesso della vicenda dell'impianto di stoccaggio in Austria con Snam che cede l'1,13%, Italgas lo 0,19% e A2a (-0,12%). Svetta Tenaris che guadagna il 3%, Ynap (+1,87%), Saipem (+1,81%) ed Eni (+1,22%). In positivo Mediaset (+1,51%), in attesa dell'udienza su Vivendi e l'assemblea del Biscione fissata per venerdì. Chiudono piatte Tim ed Enel.