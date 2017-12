Bankitalia, no pressing Vicenza-Etruria

ROMA, 12 DIC - La Banca d'Italia non ha "chiesto né incoraggiato né tanto meno favorito la Popolare Vicenza ad acquisire Banca Etruria". Lo ha affermato il responsabile della vigilanza di Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, in audizione alla Commissione d'inchiesta sulle banche. In quel momento "la vigilanza non disponeva di elementi per contrastare a priori tale iniziativa che, se si fosse tramutata in istanza formale, sarebbe stata approfondita". Barbagallo ha quindi precisato che fino a giugno 2014, quando Popolare Vicenza espresse interesse a comprare Etruria, per noi "la situazione di Vicenza in quel momento risaliva all'ultima ispezione del 2012 da cui emergeva un'ampia capienza patrimoniale, senza una rischiosità enorme. Era una banca nella media. Solo col comprehensive assessment del 2014 scopriamo una situazione diversa". Intanto la procura di Arezzo ha chiesto ai colleghi di Vicenza l'invio di un atto relativo all'inchiesta sulla Bpvi che riguarda una relazione di Bankitalia.