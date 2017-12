Falck Renewables, utile 30 mln nel 2021

MILANO, 12 DIC - Il Cda di Falck Renewables ha aggiornato il piano industriale 2017-2021: le nuove stime prevedono per il 2021 un margine operativo lordo consolidato (Ebitda) di 208 milioni, in aumento del 3,5% rispetto al piano presentato lo scorso anno, un utile di gruppo "superiore ai 30 milioni", investimenti cumulati a 714 milioni e una posizione finanziaria netta negativa per 813 milioni. "L'aggiornamento della roadmap si fonda sulle solide basi raggiunte grazie alle ottime performance registrate nel corso del 2017, cogliendo le opportunità derivanti dal cambiamento senza precedenti nella struttura del mercato dell'energia", commenta l'amministratore delegato del gruppo, Toni Volpe. Per l'anno in corso Falck Renewables prevede un Ebitda di oltre 147 milioni (+7,2% rispetto alle indicazioni dell'ultima semestrale) e un rapporto tra il risultato netto prima delle minorities e l'Ebitda "almeno pari al 15%". Per il 2018 l'Ebitda è previsto a 148 milioni e un utile prima delle minorities di circa 29 milioni.