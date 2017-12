Borsa: Milano in rialzo (+0,20%)

MILANO, 12 DIC - La Borsa di Milano torna in terreno positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,20% a 22.736 punti, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari male le banche con Bper (-3,19%), Ubi (-3,2%), Banco Bpm (-2,28%). Carige cede lo 0,96%, nel giorno in cui la banca ha riconosciuto a Chenavari Investment Manager un diritto di prima offerta relativo alle eventuali cessioni di shipping loan e/o di shipping asset che dovessero essere effettuate nel corso del 2018. Tra le banche in controtendenza Unicredit (+0,97%), nel giorno del Capital Markets day a Londra; Fineco (+0,76%), Mps (+0,62%) e Intesa (+0,42%). Contrastati i titoli legati al petrolio con Saipem in rialzo del 2,74% ed Eni (+2,08%) mentre Italgas cede lo 0,19% e Snam (0,61%). In fondo al listino Ferragamo che cede il 4,43%. Giù anche Fca (-0,92%), Exor (-0,19%). Tim è piatta mentre Mediaset guadagna lo 0,73%.