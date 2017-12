Poletti, presto emendamento Ape social

ROMA, 12 DIC - "I risparmi ci sono, l'emendamento ci sarà e gli argomenti sono essenzialmente quelli riferiti al documento che avevamo presentato ai sindacati" con l'allargamento dell'Ape social alle nuove categorie dei lavori gravosi e con maggiori 'sconti' alle donne. Così il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a chi gli chiedeva se le modifiche all'Anticipo pensionistico saranno in manovra. Il ministro ha rassicurato sulle risorse, ricavate dalle mancate spese. "L'emendamento arriverà in commissione alla Camera e sarà costituito sulla base dei risparmi". Poletti ha anche parlato dei contratti a termine assicurando che sul tema "la riflessione aperta" e che "non c'è una chiusura ideologica" ad un confronto sull'introduzione di limiti temporali più stringenti per i contratti a tempo determinato.