Pop Vicenza: al via udienza gup

VICENZA, 12 DEC - Numerosi cittadini si sono presentati all'udienza preliminare del processo agli ex vertici della banca Popolare di Vicenza per chiedere di costituirsi parte civile. Non ci sono comunque stati momenti di tensione o proteste particolari, solo qualche striscione, bandiera o cartello, come quello mostrato da un signore su una carrozzina: "Ladri, ladri, ladri". Fra gli avvocati arrivati a Vicenza ci sono quelli dell'Unione consumatori, che rappresentano 400 persone e che si sono presentati con 5 trolley di documenti. Oltre alla stessa Bpvi, gli imputati sono sette, per aggiottagio e ostacolo alla vigilanza. Fra loro l'ex presidente Gianni Zonin e l'ex dg Samuele Sorato la cui posizione è stata stralciata "per motivi di salute".