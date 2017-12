Unicredit riduce Npl per altri 4 mld

MILANO, 12 DIC - Il piano Transform 2019 di UniCredit "è pienamente in linea con le attese". Lo ha affermato il ceo Jean Pierre Mustier nella nota di aggiornamento del piano industriale. "Confermiamo tutti i nostri obiettivi chiave iniziali, in particolare l'obiettivo di un RoTE maggiore del 9%, con un ulteriore miglioramento del nostro profilo di rischio e la riduzione del target dei crediti deteriorati lordi di Gruppo di ulteriori 4 miliardi". Inoltre, ha aggiunto, "abbiamo deciso di incrementare il nostro dividendo per l'esercizio 2019 al 30%, mantenendo nel contempo il nostro target di Cet1 ratio6 ad un livello maggiore del 12,5%". Unicredit ha annunciato di aver siglato due accordi per ridurre la partecipazione in Fino sotto al 20%, passaggio cruciale del piano di riduzione degli Npl.