Vivendi: bene Borsa su ipotesi Mediaset

MILANO, 11 DIC - Inizio di settimana con forti acquisti in Borsa su Vivendi sull'ipotesi che si sia alla stretta finale per un accordo con Mediaset che risolva il contenzioso sul mancato acquisto di Premium: il titolo del gruppo francese è salito del 2,5% a 22,7 euro, vicino ai massimi degli ultimi due anni e mezzo. Seduta positiva anche per il Biscione (+0,6%), che nell'ultimo mese è cresciuto del 15%, ai massimi da fine agosto. I legali sono al lavoro in modo serrato e negli ambienti finanziari il possibile accordo viene dato sempre più vicino, con l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che in un'intervista al Corriere della Sera attende di vedere "se gli interessi comuni sui contenuti ci aiuteranno a superare le difficoltà". Il calendario ormai è stretto, con l'assemblea del Biscione per stringere sulla composizione del Cda convocata per venerdì e l'udienza al Tribunale di Milano martedì prossimo. Ma alla fine devono decidere Silvio Berlusconi e Vincent Bolloré, con sorprese sempre possibili.