Nel 2016 lavori brevi per 4 mln persone

ROMA, 11 DIC - I lavoratori coinvolti in rapporti di lavoro di breve durata risultano poco meno di 4 milioni nel 2016, in forte crescita dai 3 milioni del 2012. E' quanto indica il rapporto annuale sul mercato del lavoro di ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal: si va dai contratti a termine fino a tre mesi (quasi 1,8 milioni nel 2016) alle collaborazioni ed ai voucher (anche questi ultimi, poi aboliti, quasi 1,8 milioni lo scorso anno). Parallelamente sono aumentati i committenti di lavori brevi, che dal 2015 superano il milione. Il valore economico dei rapporti di lavoro brevi, misurato sulla base delle retribuzioni lorde, indica inoltre il rapporto, era dell'ordine dei 9,7 miliardi nel 2012, saliti a 12 miliardi nel 2016. I percorsi di transizione verso forme strutturate di lavoro dipendente hanno riguardato il 44% dei lavoratori nel 2016 non più impegnati in questo tipo di rapporti, viene sottolineato.