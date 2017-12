Onorato, più merci e passeggeri Sardegna

CAGLIARI, 11 DIC - Futuro sempre più sardo, con potenziamento dei settori merci e passeggeri. E una speranza: allungare la stagione per dare a chi arriva nell'isola tariffe più regolari. E quindi più basse. Sono i tre punti chiave per il 2018 anticipati dal presidente di Tirrenia Pietro Manunta durante un incontro del gruppo Onorato Armatori a Cagliari con i giornalisti per gli auguri di Natale. Pilastri ribaditi anche dal vicepresidente di Moby Alessandro Onorato. "Stracciare i prezzi non conviene a nessuno, la vera risposta sta nella qualità dell'offerta - ha chiarito - Prevediamo due navi merci in più per non far stare i camion a terra. E due navi passeggeri in più per venire incontro alla clientela. Questa è la risposta a chi dice bugie su di noi". Sarà impiegata una nave da 530 cabine, la Moby Dada, sulla Olbia-Cvitavecchia. E ancora. "Dire che vogliamo abbandonare la Sardegna ci fa sanguinare il cuore - ha spiegato Onorato - Con la Sardegna abbiamo un rapporto antico e un legame fortissimo".