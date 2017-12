Borsa: Europa debole guarda a Fed

MILANO, 11 DIC - Le Borse europee girano in negativo dopo un avvio in rialzo. Gli investitori attendono la riunione della Fed del 13 dicembre, l'ultima della presidenza Yellen, quando potrebbe esserci un rialzo dei tassi di interesse. Il 14 dicembre previsti i meeting di Bank of England, Banca nazionale Svizzera e Bce, che potrebbe offrire ulteriori dettagli sul Qe. L'indice Stoxx 600 è piatto (-0,07%). Bene Londra (+0,48%) mentre sono in calo Parigi (-0,13%), Milano (-0,10) e Madrid (-0,25%). Piatta Francoforte (-0,03%). Oggi la giornata è scarica di dati macroeconomici. Domani, invece, si ripartirà con il dato sull'inflazione di novembre negli Usa e l'indice Zew tedesco. In settimana sono attesi anche i dati di novembre delle vendite al dettaglio, della produzione industriale e delle spese fisse per investimenti della Cina.