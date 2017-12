Borsa: Milano gira in negativo (-0,14%)

MILANO, 11 DIC - La Borsa di Milano gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,14% a 22.741 punti, in controtendenza rispetto agli altri listini del Vecchio Continente. Corre Leonardo (+2,6%), dopo la nuova commessa dal Qatar per 24 caccia Eurofighter. In calo le banche con Banco Bpm (-2,1%), Fineco (-1,8%), Ubi (-0,8%), Unicredit (-0,5%), Bper (-0,4%). Mps è sulla parità mentre sono in rialzo Carige (+0,9%), Intesa (0,3%) e Banca Mediolanum (+0,2%). Bene Fca (+1,6%), Exor (+0,5%), Ferrari (+0,4%) mentre Cnh è sulla parità (-0,09%). In calo Mediaset (-0,4%) mentre è in rialzo Tim (+0,3%). In luce Azimut (+0,6%), dopo l'acquisizione in Australia della società finanziaria Henderson Maxwell. In ordine sparso i titoli legati al petrolio con Eni sulla parità (+0,07%) e Saipem (+0,90%). In calo Snam (-0,7%) e Italgas (-0,3%).