Manovra: stop a 2 mila emendamenti

ROMA, 11 DIC - "Sono almeno duemila gli emendamenti alla manovra che non hanno superato il vaglio di ammissibilità": lo riferisce il presidente della commissione Bilancio e relatore al ddl Francesco Boccia. In totale, erano quasi seimila le proposte di modifica presentate dai gruppi parlamentari e fra le proposte che vengono tagliate fuori per ragioni di estraneità di materia o per ragioni di copertura ci sono "la riforma della governance Inps - spiega Boccia - i vitalizi, le norme sulla giustizia civile e penale e quelle riguardanti il Coni".