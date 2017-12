Bankitalia: +1% prestiti banche ottobre

ROMA, 11 DIC - In ottobre i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti dell'1% su base annua (0,7% in settembre). Lo rende noto Bankitalia, aggiungendo che i prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,8% (2,6% nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dello 0,5% (erano calati dello 0,7% in settembre). Sul fronte della raccolta, Bankitalia rileva come i depositi del settore privato siano aumentati del 4,9% su base annua (6% a settembre). La raccolta obbligazionaria è diminuita del 16,7%. Via Nazionale spiega poi che i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, sono stati pari al 2,40% (2,41% nel mese precedente). Infine, le sofferenze lorde delle banche italiane sono leggermente salite ad ottobre, passando a 173,8 miliardi dai 173 di settembre.