Bitcoin: a Chicago futures a 18.850 dlr

ROMA, 11 DIC - Prosegue senza sosta il rialzo del Bitcoin. I futures sui contratti di gennaio della criptovaluta sono schizzati a 18.850 dollari sul Cboe Futures Exchange di Chicago, dopo aver aperto gli scambi intorno ai 15.000 dollari. Gli scambi del nuovo future sul Bitcoin, sono partiti alle 6 del pomeriggio ora di New York, mezzanotte in Italia. La valuta digitale era a 14.890 dollari ed era immediatamente schizzata a 16.150 dollari per poi attestarsi sui 15.686 dollari.