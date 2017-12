Borsa:Europa in rialzo,Londra (+0,65%)

MILANO, 11 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo. Maglia rosa per Londra che guadagna lo 0,65%. Parigi e Francoforte (+0,10%), piatta Madrid (-0,01%) e Milano (-0,10%). Nel Vecchio Continente sono in rialzo i titolo del settore finanziario (+0,54%) mentre industria ed energia sono sulla parità. In calo informatica (-0,57%), telecomunicazioni (-0,39%) e immobiliare (-0,10%). A Piazza Affari in rialzo Carige (+2,86%) che ha archiviato la fase dell'aumento di capitale. Leonardo sale (+2,4%), dopo la nuova commessa dal Qatar per 24 caccia da combattimento Eurofighter. Tim (+0,86%)prende fiato mentre su Mediaset prevalgono le vendite (-0,37%). Proseguono in ordine sparso le banche. Banco Bpm (-1,82%), Bper (-1,23%), Ubi (-0,69%), Fineco (-0,63%), Unicredit (-0,17%). In positivo Intesa (+0,21%), Banca Mediolanum (+0,28%) mentre Mps e Mediobanca sono sulla parità.