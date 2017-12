Commercio:vendite ottobre tornano calare

ROMA, 11 DIC - Le vendite al dettaglio a ottobre 2017 tornano a calare, segnando -1% in valore e -1,1% in volume rispetto a settembre. Lo rileva l'Istat aggiungendo che dopo l'accelerazione su base annua di settembre 2017 (+3,1%), a ottobre le vendite calano del 2,1% in valore - segnando il calo tendenziale più marcato da agosto 2014 - e del 2,9% in volume rispetto a ottobre 2016. Nello stesso periodo, calano sia le vendite degli alimentari (-1,7% in valore e -3,8% in volume), sia dei non alimentari (-2,4% sia valore che volume).