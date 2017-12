Vendite giù per grandi e piccoli negozi

ROMA, 11 DIC - Nel mese di ottobre 2017 le vendite al dettaglio calano sia nella grande distribuzione (-2%) che nei piccoli negozi, dove registrano una flessione leggermente più ampia (-2,2%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat, specificando che nella grande distribuzione le vendite registrano una variazione negativa sia per i prodotti alimentari (-1,3%) sia per quelli non alimentari (-3%). Per le imprese operanti su piccole superfici si registra una diminuzione del 2,6% per i prodotti alimentari e del 2,2% per quelli non alimentari. Tra gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare, continua l'Istat, il valore delle vendite diminuisce per tutte le forme di vendita: gli ipermercati registrano una flessione del 3,8%, mentre nei supermercati la flessione è dell'1,3% e nei discount dell'1%.