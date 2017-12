Borsa: Asia in rialzo dopo dati Usa

MILANO, 11 DIC - Borse asiatiche in rialzo dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che hanno rafforzato l'ottimismo degli investitori per le prospettive di crescita economica. A dare slancio ai mercati sono quasi tutti i settori azioni. Con l'andamento di inizio settimana sembra ormai archiviato il nervosismo scaturito dalle tensioni geopolitiche delle ultime settimane. Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dello 0,56%. Sul mercato dei cambi lo yen ha perso terreno sul dollaro a quota 113,50, e si è svalutato anche sulla moneta unica a 133,70. A contrattazioni ancora in corso tutti i listini asiatici sono in terreno positivo. Bene Hong Kong (+0,97%), Shanghai (+0,98%), Shenzhen (+1,49%), Mumbai (+0,21%), Seul (+0,30%). Ad inizio di settimana non sono previsti dati macroeconomici.