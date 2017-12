ChiantiBanca: assemblea dice sì a Iccrea

FIRENZE, 10 DIC - Con l'80,26% su 2.133 voti (1.712), e circa il 17% di no (376), un po' meno della metà per delega, l'assemblea di ChiantiBanca ha approvato la proposta del cda per un'alleanza con Iccrea, abbandonando l'ipotesi di andare con Ccb votata invece nell'assemblea del maggio scorso. Gli astenuti sono stati 37, 8 le schede bianche e nulle.